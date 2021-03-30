Житель Мытищ устроил взрыв во время штурма

https://static.news.ru/photo/68aa6518-915a-11eb-9be0-96000091f725_660.jpg Фото: Газета Неделя в округе. Мытищи/vk.com

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном посёлке Вешки, при штурме дома оказал ожесточённое сопротивление. По данным правоохранительных органов, он устроил взрыв, в результате которого начался пожар.

Штурм затруднён сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточённым сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удаётся, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сейчас элитный посёлок под Мытищами оцеплен.

Как писал NEWS.ru, в подмосковном посёлке Вешки продолжается штурм коттеджа, в котором забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Силовики также запустили дрон, чтобы обследовать местность сверху. Как пишет Telegram-канал Mash, в ходе штурма задействован отряд спецназа «Гром».

Силовики пришли утром 30 марта к Барданову в дом на улице Прибрежной для задержания по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась. Стрелок также находится в федеральном розыске по делу о краже, в отношении него было также возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Установлено, что на Барданова зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. Мужчина, по некоторым данным, владел автосервисом и частными охранными предприятиями.