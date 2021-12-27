Под Ижевском потерпел крушение вертолёт Ми-2

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку под Ижевском, пишут «Известия» со ссылкой на данные очевидцев. Авария произошла в тот момент, когда вертолёт обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека, с пилотом удалось связаться. На место ЧП вылетел аварийный борт.

Издание отмечает, что инцидент произошёл близ населённого пункта Чайковский в 80 км от Ижевска. На место происшествия направлены экстренные службы. По данным ТАСС, вертолёт летел из Казани.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пилот воздушного судна вышел на связь.

Спасателям поступило сообщение о падении вертолёта, предварительно Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолёта были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь, — сказал собеседник агентства.

По информации «Интерфакса», Ми-2 принадлежит местной компании-подрядчику.

Ранее сообщалось, что на Алтае разбился вертолёт Robinson R-66 компании «Кустард». Полёт был тренировочным. На борту судна находился 46-летний пилот Андрей Дьяченко, погибший в результате крушения. У него остались жена и двое детей.