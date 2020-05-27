Под Астраханью женщина покусала четырёхмесячную дочь

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Астраханской области следователи завели уголовное дело на местную жительницу, которая истязала свою четырёхмесячную дочь.

Инцидент произошёл в мае 2020 года. По версии следствия, 21-летняя женщина напилась и избила грудного ребёнка руками по голове и телу. Также она кусала дочь за лицо.

В настоящее время ребёнок находится в медицинском учреждении. Решается вопрос об изъятии девочки из семьи и помещении её в реабилитационный центр. Мать могут лишить родительских прав. Подозреваемая находится под домашним арестом, сообщает СУ СК РФ по региону.

NEWS.ru писал, что во Владивостоке суд назначил принудительное лечение женщине, которая выбросила из окна своего новорождённого ребёнка. Младенец появился на свет в благополучной семье, однако у матери отмечались признаки психического заболевания.