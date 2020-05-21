Выбросившую младенца из окна мать отправили на лечение

https://static.news.ru/photo/05a80014-9bed-11ea-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/ Russian Look/Global Look Press

Суд назначил принудительное лечение жительнице Владивостока, выкинувшей из окна своего новорождённого ребёнка. Несмотря на то что малыш появился на свет в благополучной семье, у матери отмечались признаки психического отклонения.

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в доме по улице Часовитина во Владивостоке. Мать умышленно выкинула ребёнка в окно, она была задержана и арестована, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Также начата проверка в отношении полицейских, которые приехали по вызову мужа за сутки до происшествия. Мужчина заявил об угрозе жизни младенцу, которая исходит от матери. Полицейский сообщил, что «ничего такого» не заметили.

Результаты экспертизы подтвердили наличие у матери психического расстройства. Она признана виновной за убийство ребёнка, но преступление женщина совершила в состоянии невменяемости. Мать убитого малыша помещена в психиатрический стационар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские задержали 24-летнюю жительницу Московской области, тело девятимесячного ребёнка которой 16 мая обнаружил отец. По предварительным данным, мальчик погиб от удушения.