Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один

https://static.news.ru/photo/2765a60a-aa2c-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

По данным правоохранительных органов, актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, в момент аварии находился в автомобиле один, без пассажиров. Ранее в мессенджерах появилась информация, что вместе с ним ехал актёр Иван Стебунов.

Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался. Ефремов уже признал себя виновным. Дело на него, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.