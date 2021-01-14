«Мост глупости» в Санкт-Петербурге остановил юбилейную «Газель»

https://static.news.ru/photo/945e1ff4-5723-11eb-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

Очередной грузовой автомобиль застрял под мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге, проходящим над Ленсоветовской дорогой. Попавшая в ловушку «Газель» стала «юбилейным», двухсотым автомобилем в этом месте.

Официально путепровод называется «Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице». Однако в народе его величают как «мост глупости», так как под ним регулярно застревают автомобили, водители которых игнорируют имеющиеся в большом количестве предупреждения об ограничении по высоте. При этом перед подъездом к роковому участку присутствуют знак, билборд, а на самом мосту регулярно вешают растяжку с надписью «Газель не проедет». Но отчаянные водители всё равно находятся.

«Мост глупости» был построен несколько лет назад. Проблема заключалась в том, что вместо нормативных пяти метров высота под ним была снижена до трёх. С тех самых пор там застревают самые разные автомобили. Были даже туристические автобусы. Но самые частые жертвы — фургоны марки «Газель».

Поначалу ДТП в этом месте происходили очень часто, однако затем водители начали привыкать к особенностям конструкции. Об этом свидетельствует снижение числа аварий. Тем не менее в наступившем году это уже вторая авария. Предыдущая произошла 6 января.

Место постоянных аварий стало настолько легендарным, что у «моста глупости» даже появились страницы в социальных сетях, где активисты и ведут подсчёт авариям под виадуком.

Ранее власти Санкт-Петербурга обещали перестроить либо мост, либо проезд под ним, но ситуация так и не изменилась. А в начале этого года в Смольном и вовсе заявили, что не станут ничего менять. Решить проблему возможно только в рамках глобальной реконструкции, но в условиях ограниченного финансирования на это рассчитывать не приходится.