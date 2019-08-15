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Сотрудники подмосковной полиции выполнили требования вооружённого мужчины, который открыл стрельбу и забаррикадировался в парикмахерской в Котельниках. Силовики передали преступнику бутылку коньяка и теперь ждут его дальнейших действий.

Полиция оцепила подходы к зданию. На место инцидента прибыл автомобиль медицины катастроф, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что стрелком в...