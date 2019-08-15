Командир экипажа самолёта Airbus А-321, совершившего жёсткую в Подмосковье, Дамир Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт.
Были только мысли, как не допустить падения, когда стало понятно, что оно неизбежно, — как можно мягче посадить самолёт, — сообщил журналистам пилот.
По его словам, в момент снижения под лайнером находились овраги, озёра и поля.
Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и 7 членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.