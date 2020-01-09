https://static.news.ru/photo/c4903848-32b6-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер вместе со своей внучкой катался на тюбинге на несанкционированной горке в Уфе. Зимние развлечения завершились трагедией: 65-летний мужчина врезался в дерево и умер. Об этом журналистам 9 января сообщили представители СУ СК РФ по Башкирии.

Судя по имеющимся сведениям, пенсионер катался с внучкой на тюбинге в районе улицы Менделеева. В процессе катания мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Тюбинг вместе с девочкой и её дедушкой врезался в дерево.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины. Медицинские специалисты осмотрели ребёнка, оказали девочке необходимую помощь и отпустили её домой.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины. Правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего, — приводит РИА Новости сообщение СК.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Омска женщина каталась на тюбинге на не предназначенной для этого трассе и разбилась насмерть.