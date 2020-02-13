https://static.news.ru/photo/eca69114-4e73-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ингушетии изъяла у пенсионера самодельный пистолет, порядка 300 патронов и десяток ножей. Весь это арсенал 68-летний мужчина хранил в своём доме в селении Троицкое Сунженского района.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает региональное МВД.

Как писал ранее NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.