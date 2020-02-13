Полиция Ингушетии изъяла у пенсионера самодельный пистолет, порядка 300 патронов и десяток ножей. Весь это арсенал 68-летний мужчина хранил в своём доме в селении Троицкое Сунженского района.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,
Как писал ранее NEWS.ru, пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.
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