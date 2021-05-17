Падение пьяного солиста Мариинки с электросамоката попало на видео

https://static.news.ru/photo/ee48daea-b7ae-11eb-a949-96000091f725_660.jpg Давид Залеев Фото: mariinskytheatre /vk.com

Момент падения солиста Мариинского театра Давида Залеева с электросамоката зафиксировали видеокамеры. Кадры происшествия опубликовал Пятый канал. Артист в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как мужчина едет по тротуару на большой скорости, заметив перед собой прохожих, он, не сбавляя скорости, попытался их объехать, но задел одного из них. В результате танцор упал с самоката и сильно ударился об асфальт. К нему сразу же подошли прохожие и вызвали скорую помощь.

В настоящее время 31-летний артист находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому.

Отмечается, что в момент падения артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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