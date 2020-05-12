Пациент горевшей в Петербурге больницы оценил действия медиков при пожаре

https://static.news.ru/photo/3ca0d4fc-9453-11ea-9607-fa163e074e61_660.jpg Фото: St. Petersburg EMERCOM/via Globallookpress.com

Пациент больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой лечат людей с коронавирусной инфекцией, поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара, случившегося в медучреждении 12 мая. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».

Как отметил Никифоров, в момент возгорания он спал. Мужчину разбудил медбрат, который зашёл в палату и сообщил, что начался пожар. Сотрудник больницы сказал пациентам взять с собой документы и маски. Никифоров рассказал, что, когда он вышел из палаты, в коридоре была сплошная гарь.

Мужчина сообщил, что медперсонал быстро собрал всех пациентов, провёл через задымление и помог спуститься по лестнице. Внизу эвакуированным гражданам сразу раздали воду, халаты и одеяла.

Среди тех, кого выводили медики, были люди, которым трудно двигаться. Я сам температурил и вообще чувствовал себя плохо. В палаты мы все — несколько десятков человек — вернулись часа через полтора. Молодцы медики, конечно, выше всяких похвал. Сработали очень чётко, организовано, — цитирует Никифорова РИА Новости.

По предварительной версии, в больнице загорелся аппарат ИВЛ, после чего начался пожар. В результате возгорания погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы.

Как ранее писал NEWS.ru, родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет выплачена материальная помощь. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.