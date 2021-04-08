Отсидевшему 40 суток москвичу грозит статья УК за нарушения на митингах

https://static.news.ru/photo/9e8c0884-986d-11eb-840e-96000091f725_660.jpg Матвей Александров Фото: Социалистическая Альтернатива/t.me

Студент-социалист из Москвы Матвей Александров, отбывший два подряд административных срока за участие в мирных уличных акциях и задержанный после очередного выхода из спецприёмника, проверяется по уголовной статье. Пока молодой человек был под арестом, его единомышленники в многих странах мира устраивали акции протеста у российских посольств.

Днём 8 апреля силовики доставили Матвея Александрова в прокуратуру, где по словам адвоката Марии Эйсмонт, активист узнал, что в отношении него проводится доследственная проверка по «дадинской» статье УК 212.1 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусматривающая заключение на срок до пяти лет. Обвинение молодому человеку не предъявлено, сообщает «Автозак.Live».

Первоначально Матвея Александрова задержали около МГУ за раздачу листовок о забастовке в преддверии 8 марта, после чего он был арестован на 25 суток. После отбытия этого административного ареста его задержали на выходе из спецприёмника и продлили срок ещё на 15 суток за участие в митинге 23 января.

Когда у молодого человека завершились общие 40 суток заключения, его на выходе из спецприемника вновь задержали силовики, пригнав на место и несколько полицейских машин. Затем на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за участие в оппозиционном митинге 31 января.

Единомышленники Матвея предполагали , что «это заказной, показательный процесс», на котором силовики «показывают и обкатывают максимум воздействий, приближающихся к почти пыткам».

Пока Александров содержался в спецприёмнике, социалистические, коммунистические и феминистские организации в Бразилии, Южной Африке, Бельгии, Польше, США, Великобритании, Ирландии, Австрии устраивали акции солидарности в его поддержку, а также активистки из Удмуртии Анастасии Понькиной. Участники протестов собирались у посольств и консульств РФ и требовали прекратить преследования российских оппозиционеров левого толка.

Как писал NEWS.ru, в конце марта депутат Европарламента Мигель Урбан обратился к постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову по поводу преследований 20-летней Анастасии Понькиной из Удмуртии. Силовики завели на неё уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом по мотивам политической ненависти, по которому девушке грозит до пяти лет колонии. Она обвинения не признаёт и считает их политически мотивированными.