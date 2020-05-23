Опубликовано фото с места массового убийства бойцов Нацгвардии на Украине

https://static.news.ru/photo/1ead25f2-9c9d-11ea-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Фото с места массового убийства семерых рыбаков, которые оказались бойцами Нацгвардии, появилось в Сети. В частности, это аэроснимок с места трагедии, сделанный полицейским квадрокоптером.

Снимки опубликовал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко. Он указал, что на берегу ставки в районе села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания старых друзей-киевлян. Они не раз уже здесь рыбачили.

Всего на рыбалке были девять человек, включая 58-летнего арендатора. Отдыхавшие хорошо выпили, шестеро из них легли спать в сарайчике на берегу пруда. Двое остались пить дальше вместе с арендатором.

Трагедия случилась после часа ночи, арендатор — профессиональный охотник начал расстреливать гостей из ружья марки «ИЖ». сначала он убил тех двоих, что были с ним, затем начал расстреливать спящих, убив ещё пятерых человек. Один из спавших успел убежать в лес и вызвать полицию.

Подозреваемый задержан, ружьё изъято. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Скорее всего, по мнению Геращенко, суд назначит преступнику пожизненное заключение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недалеко от села Новоселица в Житомирской области арендатор ставки расстрелял семерых рыбаков, являющихся военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.