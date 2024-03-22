Опубликован список погибших из-за теракта в «Крокусе»: кто стал жертвами?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ опубликовали первый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Кого убили злоумышленники, есть ли среди них дети?

Кто стал жертвами террористов в «Крокусе»

Telegram-канал «112» опубликовал первый список жертв в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл»:

Новосёлова Мария Львовна, 30 лет; Кошеваров Алим Иосифович, 42 года; Никулина Надежда Николаевна, 47 лет; Соколов Иван Сергеевич, 28 лет; Черенкова Ольга Сергеевна, 42 года; Елена Гирина, 47 лет, ранена в ногу; Иван Соколовский, ранен в спину; 12 лет, ребёнок.

По данным ФСБ, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали. СМИ приводят аналогичную информацию.

Какие меры приняты для обеспечения безопасности

В московском метро после теракта проводятся усиленные досмотры пассажиров, сообщает столичный дептранс.

Власти Ленобласти в связи с происшествием отменяют проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения. Развлекательные мероприятия отменили в Вологодской и Курской областях, а также в Северной Осетии и Крыму.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холла» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта.

Что известно о теракте на данную минуту

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, 21 человек госпитализирован после теракта в «Крокус Сити Холле», четверо в тяжелом состоянии. Воробьев подтвердил данные ФСБ — 40 погибших и около 100 пострадавших.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных нападавших забаррикадировалась в одном из помещений концертного комплекса. Позже появились сообщения, что им удалось скрыться. Источник Mash сообщил, что, предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта задержан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«112» сообщает, что спасатели зашли в полыхающий «Крокус Сити Холл». Источник отмечает, что под завалами может быть большое количество людей. Отмечается, что пожар охватил фасад здания, слышны взрывы.

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