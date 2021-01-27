Оперативник из «пыточного» СИЗО в Иркутске стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/f7d1d6e4-6091-11eb-8341-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Иркутской области/vk.com

Силовики задержали старшего оперуполномоченного СИЗО-1 в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. По информации NEWS.ru, оперативный отдел учреждения, где происходили пытки заключённых, отстранён от исполнения обязанностей.

В отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО-1 возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий), сообщает управление СК по Иркутской области.

Следствие полагает, что в конце ноября 2020 года фигурант дела, «действуя умышленно, превысил свои должностные полномочия, в результате чего в одной из камер СИЗО в отношении 29-летнего осуждённого были совершены противоправные действия, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью». Речь идёт о пытках тувинца Кежика Ондара, которого в ноябре 2020 года изнасиловали кипятильником, после чего молодой человек стал инвалидом.

По информации источника NEWS.ru, руководство иркутского СИЗО-1 и весь состав оперативного отдела отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас «рассматривается вопрос об их увольнении по дискредитирующим обстоятельствам». До этого было известно об отстранении начальников колонии № 6 Алексея Агапова и изолятора № 1 Игоря Мокеева. С 18 января комиссия ФСИН проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в этих местах лишения свободы.

Ранее управление СК по Иркутской области сообщало о двух новых уголовных делах, заведённых в отношении должностных лиц регионального главка ФСИН. До этого, после заявлений основателя правозащитной инициативы Gulagu.net Владимира Осечкина в следственные органы о пытках Кежика Ондара, были возбуждены дела о халатности и изнасиловании. По некоторым данным, заключённого подвергали пыткам с апреля по ноябрь 2020 года после того, как этапировали в СИЗО-1 Иркутска из ангарской ИК-15, где весной случился бунт. После изнасилования кипятильником осуждённого переместили в медсанчасть иркутской ИК-6.