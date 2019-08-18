https://static.news.ru/photo/3e3b0858-c1ab-11e9-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стали известны новые подробности кровавой бойни под Ульяновском, где 16-летний подросток изрубил топором всю свою семью. Одноклассница школьника рассказала, что с трудом верит в случившееся, ведь юношу всем ставили в пример.

Очень спокойный, тихий мальчик, отличный. Его ставили всем в пример. Он очень хороший, он не мог такого сделать... но всё сходится на него, — цитирует её РЕН ТВ .

ЧП произошло в селе Патрикеево. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток жестоко расправился с матерью, двумя 4-х летними детьми, а также с бабушкой и дедушкой. Всего на месте трагедии было найдено пять трупов с колото-резаными ранами. Тело самого школьника нашли неподалёку от его дома. По предварительным данным, он покончил с собой.

Ранее News.ru писал, что перед убийством школьник отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил план расправы над близкими.