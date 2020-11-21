Один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в кафе в Нур-Султане

https://static.news.ru/photo/06091c8c-2bdf-11eb-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДЧС Нур-Султана

Один человек погиб и больше 30 пострадали в результате взрыва газового баллона в кафе в столице Казахстана Нур-Султане.

Днём 21 ноября поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате ЧП произошло обрушение кровли в кухне. Спасатели вынесли из помещения 15 газовых баллонов. На месте происшествия погиб один человек.

В больницы доставлены 33 пострадавших с различными травмами. Они проходят дообследование и лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — цитирует РИА Новости заявление городского управления общественного здравоохранения.

В данное время на месте взрыва дежурят три бригады скорой помощи, всего были задействованы 22 бригады службы «103».

Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить точки общепита на соблюдение пожарной безопасности после взрыва. Он также выразил соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении.

Градоначальник добавил, что на месте развёрнут оперативный штаб, создана горячая линия для оказания психологической и информационной поддержки.

Ранее взрыв произошёл в кафе в столице Киргизии Бишкеке. ЧП случилось из-за того, что лопнул баллон с природным газом. Из-за детонации ёмкости начался пожар. В результате инцидента пострадали люди, писал NEWS.ru.