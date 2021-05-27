Очевидец рассказал о спасении водителя автобуса после аварии в Петербурге

https://static.news.ru/photo/3e63a9dc-bedb-11eb-8f87-96000091f725_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

В Санкт-Петербурге после столкновения автобуса со столбом водитель оказался зажат в кабине. Как рассказал очевидец ДТП телеканалу «360», у мужчины была заблокирована нижняя часть туловища.

Автобус стоял наклонно где-то на высоте двух-трёх метров. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя, — сообщила женщина, наблюдавшая за спасением.

Она уточнила, что, когда водителя вытаскивали, он находился в сознании. К месту аварии, по её словам, прибыли семь машин скорой помощи. Помимо водителя, на носилках медики увезли ещё трёх человек.

ДТП произошло 27 мая на Ленинском проспекте — пассажирский автобус на полном ходу въехал в столб. По предварительным данным, пострадали шесть человек. У всех диагностированы травмы лёгкой степени тяжести.

Также сообщалось, что прямо перед столкновением водитель автобуса сбил одного из пешеходов.