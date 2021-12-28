Очевидцы сообщили о стрельбе в ТЦ в Москве

В московском торговом центре «Принц Плаза» на Профсоюзной улице произошла стрельба, передаёт РЕН ТВ. По словам очевидцев, в конфликте участвовали четверо человек. В городе объявлен план «Перехват» для задержания подозреваемых.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что в ходе конфликта, возникшего по неустановленной причине, один из его участников в какой-то момент достал травматический пистолет и попытался выстрелить в оппонентов, однако те выхватили оружие и прострелили ему руку и плечо.

После инцидента трое участников инцидента покинули ТЦ на белой машине Kia Rio. По данному факту полиция проводит проверку. В городе объявлен план «Перехват» для задержания подозреваемых.

Уточняется, что пострадавшим может быть индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г.

Накануне в московском ТЦ «Метрополис» была объявлена эвакуация. По предварительным данным, в одном из магазинов посетитель достал гранату. На место были вызваны оперативные службы. Другие источники со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчина стал кричать о бомбе после того, как попался на краже из магазина.