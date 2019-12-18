Несколько анонимных Telegram-каналов сообщили об обысках в московской квартире и офисах компаний олигарха Михаила Гуцериева. По некоторым данным, бизнесмен успел скрыться за границей за день до оперативных мероприятий, якобы связанных с контрабандой нефти. Сам предприниматель позднее заявил что всё это не более чем провокация, а в Кремле сообщили, что ничего об этом не знают. NEWS.ru попытался разобраться в происходящем и выяснить, насколько реален интерес российских силовиков к «гуцериевским структурам».

Версии и слухи

Анонимные источники сообщали, что утром 18 декабря оперативники МВД вместе со следователями явились в квартиру миллиардера в столичном районе Хамовники, а также в офисы десяти связанных с Гуцериевым компаний.

В частности, по некоторым данным ОМОН заприметили в офисе нефтяной компании «Форте Инвест», принадлежащей сыну Гуцериева. Там якобы шла выемка документов, касающихся операций по продаже нефтепродуктов. Также силовики пришли в «РуссНефть».

По данным Telegram-каналов во время визита оперативников в квартиру Гуцериева, тот был дома и якобы не препятствовал им. В итоге хозяину элитного жилья в Хамовниках даже вручили повестку, а её получатель пообещал добровольно прийти на допрос. По другим данным, изложенными также в анонимных Telegram-каналах, этого быть не могло, поскольку олигарх скорее всего покинул Россию за сутки до обысков, вылетев сначала в итальянскую Верону, а оттуда в Минск.

Структуры, которые посетили силовики, могли использоваться для контрабанды нефти. Всего обыски п роходили по десяти адресам , связанным с группой компаний «Сафмар».

По некоторым данным, силовиков заинтересовала схема нелегального вывоза за границу 130 тысячах тонн нефтепродуктов. Поставки якобы происходили в Турцию и страны Евросоюза (в других публикациях указывается, что топливо шло на Украину), ущерб от них превышает более 2 млрд рублей. Из-за этого было заведено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Информацию о деле подтверждают источники «Коммерсанта». Также сообщалось, что у правоохранительных органов к Гуцериеву и его компаниям возникли некие претензии к «финансированию оппозиции на Кавказе» и «созданию каналов утечки капиталов и крышевания бизнесов и капиталов Лукашенко».

По другим данным, обыски якобы велись в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях. Высказывалась версия, что проблемы у Гуцериева могли начаться с покупки в мае «Кузбасской топливной компании» для усиления концерна «Русский уголь». Приобретённый актив по этой информации оказался не совсем благополучным и сделка только ухудшила положение олигарха.

Михаил Гуцериев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Фейк и провокация»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об обысках. В группе «Самфар» назвали публикации об оперативно-следственных мероприятиях и уголовном деле не соответствующими действительности.

Утром 18 декабря в СМИ и Telegram-каналах стала распространяться информация об обысках в офисах группы «Сафмар» и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности — у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы. Публикации ряда СМИ группа «Сафмар» расценивает как фейк и провокацию, — говорится на сайте корпорации.

В комментарии NEWS.ru Валерий Соловей отметил, что действия силовиков в отношении олигарха, если они не являются дезинформацией, могут говорить о том, что «у чекистов сокращается кормовая база, а Гуцериев — слабое звено».

А по мнению экономиста Михаила Делягина, поскольку Михаил Гуцериев отрицает визит силовиков, можно сделать вывод о том, что «он так и не понял, что происходит и думает, что договорится».

Наиболее распространённое мнение, что это нормализация наших отношений с Белоруссией. А это означает, что закрываются серые каналы взаимных поставок. Вторая тема заключается в том, что Гуцериев очень близок к ельцинской семье и я думаю, что это стихийная реакция на назначение Александра Волошина (экс-главы администрации президента. — NEWS.ru) координатором Экспертного совета при правительстве РФ. Это назначение произвело впечатление подготовки «семейного» либерального клана к атаке. Когда гаубицу выводят на прямую наводку, понятно, что ожидается что-то чрезвычайное. А Волошин во главе руководителя экспертного совета — это что-то чрезвычайное. Когда «семейный» клан изготовился к какой-то атаке — Гуцериеву, который, насколько я могу судить, близок к этому клану, возможно что-то начали припоминать. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

На волну публикаций отреагировал и сам Михаил Гуцериев, также назвав их провокацией, а пресс-секретарь его сына Саида — Екатерина Аркуша — весь день сбрасывала звонки.

В некоторых публикациях утверждается, что интересы силовиков связаны не с Михаилом Гуцериевым, а Саидом, который как выяснил NEWS.ru выступает директором АО «Фортеинвест». В 2016 году эта компания выиграла тендер на поставки мазута энергетическому монополисту — компании «Т Плюс». С поставщиком были заключены два контракта на общую сумму около 233 млн рублей. При этом, на одном из этих аукционов победитель заключил договор по цене, которая была выше стартовой — 166 млн рублей против 140.

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В 2017 году «Фортеинвест» получил ещё более крупный контракт на поставку мазута — от ГУП «Производственно-Энергетическое Объединение «Байконурэнерго» города Байконур, на 378 млн рублей. Всего госконтракты принесли компании 610 млн рублей.

При этом, согласно финансовой отчётности, на конец 2018 года чистый убыток компании составил 11,7 млрд рублей. Впрочем, компания была убыточна, как минимум, начиная с 2015 года.

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Единственным соучредителем-физлицом данного акционерного общества является Магомед-Али Евлоев. Так, в частности, зовут сына умершего в 2008 году религиозного деятеля и первого муфтия Ингушетии Суламбека Евлоева, занимавшего эту должность в первой половине 1990-х годов.

Долгое эхо

Это уже не первая медийная история, связанная с олигархом, его родственниками и структурами. Так, ранее случился конфликт с журналом Forbes, который обнародовал информацию о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова в 1 трлн рублей. Директор издания по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман подчёркивал, что описанные в материале данные находят подтверждение в открытых источниках. Он также уверял, что издатель журнала намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В группе «Сафмар» тоже обещали подать в суд на Forbes, назвав упомянутую сумму долга «безумной». Там пояснили, что Михаил Гуцериев, как и сама группа, не имеют отношения к долгам «Бинбанка» и «Рост-банка», а также любым другим обязательствам экс-акционера Микаила Шишханова и бывших топ-менеджеров данных кредитных организаций.

Кроме этого, в «Сафмаре» сочли «плодом воображения» информацию о задолженности группы в 170 млрд рублей, «якобы возникшей после приобретения Афипского НПЗ».

Слухи о якобы эмиграции Гуцериева, всплывшие в анонимных сообщениях, отсылают к истории 2007 года. Тогда олигарх поспешно уехал в Лондон и попросил политическое убежище. В России же его объявляли в федеральный розыск. Это произошло после того, как МВД завело уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны компании «РуссНефть». В июле 2007 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФНС о дополнительном начислении ОАО «РуссНефть» 3,7 млрд рублей в качестве налогов за 2003-й и первый квартал 2004 года.

Михаил Гуцериев обвинял российские власти в давлении и в итоге продал за $3 млрд «РуссНефть» холдингу Олега Дерипаски «Базовый элемент», но в 2010-м он вернул контроль над компанией. В мае того же года он вернулся в Россию, после того, как уголовное дело против него было прекращено.