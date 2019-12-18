Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Михаил Гуцериев отреагировал на публикации об обысках, которые якобы ведутся в его квартире и принадлежащих ему компаниях.

Нет, это не правда. Это провокация, — заявил он в интервью РЕН ТВ.

Сообщения об обысках появились некоторое время назад в Интернете. В холдинге заявили, что информация не соответствует действительности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле ничего не знают об обысках, якобы прошедших в офисах группы «Самфар», подконтрольной Михаилу Гуцериеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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