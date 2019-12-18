https://static.news.ru/photo/fc841a3e-2182-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле ничего не знают об обысках, якобы прошедших в офисах группы «Самфар», подконтрольной Михаилу Гуцериеву, а также в квартире бизнесмена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет, не известно, — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Сообщения об обысках появились некоторое время назад в Интернете. В холдинге заявили, что информация не соответствует действительности.

Ранее NEWS.ru писал, что Forbes раскрыл данные о долге семьи Гуцериева в размере 1 трлн рублей. В «Самфар» назвали публикацию ложью и пригрозили подать в суд на издание. Forbes также планировал обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.