Обвиняемого в мошенничестве на 7 млн руб. вернули из Испании в Россию

https://static.news.ru/photo/ce4cb15e-a060-11eb-b6db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянина Алексея Германа, подозреваемого в мошенничестве на 7 млн рублей, экстрадировали из Испании в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСИН России осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — цитирует ТАСС представителя МВД России.

По версии следствия, мужчина по поддельным документам на поставку материалов и оборудования перевёл 7 млн рублей на счёт одной из фирм, а потом украл эти деньги вместе с подельником. Это произошло в 2017 году, а через год Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве. В декабре того же года Герман был объявлен в международный розыск. Подельник мужчины был осуждён на три года колонии общего режима ещё в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, в марте из Болгарии в Россию были экстрадированы двое беглых убийц. Владимир Мухин был членом преступной группировки «Бригада Феди», с 1997 по 2001 год он совершил тяжкие преступления, среди которых убийства лидера конкурирующей банды Вячеслава Татарова, а также бандита Марата Исхакова. Андрей Данилов 16 лет назад убил в России сотрудника охранного агентства. Его заочно признали виновным в преступлении в феврале 2012 года.