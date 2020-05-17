Несколько пожарных пострадали при взрыве наркопроизводства в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/a5ca42f2-97f9-11ea-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: VitoGesualdi/twitter.com

Взрыв и пожар произошли на производстве по изготовлению гашишного масла в центре Лос-Анджелеса. Пострадали 11 спасателей.

Капитан пожарной охраны города Эрик Скотт рассказал, что когда на место взрыва, прогремевшего вечером по местному времени, прибыли спасатели, они увидели, что из здания выходят несколько раненых пожарных. Взрыв произошёл, когда они уже вошли в здание, куда приехали на вызов. Помимо ожогов у пожарных были и другие травмы, передаёт Associated Press.

Выяснилось, что возгорание произошло на производстве, где при использовании газа бутана из конопли извлекается концентрированный тетрагидроканнабинол — наркотическое вещество.

LA FIRE UPDATE: #LosAngeles Fire Department captain described the business as a maker of âbutane honey oil.â Butane is an odorless gas that easily ignites.



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В тушении пожара приняли участие более 200 человек, они смогли справиться с перебросившимся на соседние здания огнём.

Как писал NEWS.ru ранее, административное здание вспыхнуло в городском округе Ленинский в Московской области.