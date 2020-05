Несколько пожарных пострадали при взрыве наркопроизводства в Лос-Анджелесе

Капитан пожарной охраны города Эрик Скотт рассказал, что когда на место взрыва, прогремевшего вечером по местному времени, прибыли спасатели, они увидели, что из здания выходят несколько раненых пожарных. Взрыв произошёл, когда они уже вошли в здание, куда приехали на вызов. Помимо ожогов у пожарных были и другие травмы, передаёт Associated Press.

Выяснилось, что возгорание произошло на производстве, где при использовании газа бутана из конопли извлекается концентрированный тетрагидроканнабинол — наркотическое вещество.