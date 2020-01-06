https://static.news.ru/photo/50eabb4c-311d-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: susk76/vk.com

По мнению следователей, причиной пожара в частном доме в Борисоглебском районе Ярославской области, при котором погибли трое детей, могла стать неисправность электропроводки.

В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки, — сообщает СУ СК РФ по региону.

Сигнал о возгорании в деревянном частном доме поступил пожарным вскоре после полуночи 7 января. На тушение пожара у спасателей ушло менее часа.

Двое находившихся в доме взрослых — мужчина 42 лет и женщина 38 лет — доставлены в больницу. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне, писал NEWS.ru.