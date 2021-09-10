Названо точное количество жертв авиакатастрофы под Иркутском
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:51, 13 сентября 2021
Фото с места происшествияФото: 38.mchs.gov.ru
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Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе в посёлке Казачинское под Иркутском. Это один член экипажа и три пассажира, сообщает РИА Новости.
По уточнённым данным, погиб один член экипажа и три пассажира, из них трое мужчин и одна женщина, — рассказал собеседник агентства.
Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку, не добравшись до пункта назначения 4 км. В результате пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. В ближайшее время они будут доставлены бортом санавиации в Иркутск.