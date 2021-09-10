Названо точное количество жертв авиакатастрофы под Иркутском

Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе в посёлке Казачинское под Иркутском. Это один член экипажа и три пассажира, сообщает РИА Новости.

По уточнённым данным, погиб один член экипажа и три пассажира, из них трое мужчин и одна женщина, — рассказал собеседник агентства.

Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку, не добравшись до пункта назначения 4 км. В результате пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. В ближайшее время они будут доставлены бортом санавиации в Иркутск.

Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 500 тысяч рублей, в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, лёгкой — 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что день траура объявят 15 сентября в Приангарье, где при крушении самолёта погибли четыре человека. Такое решение приняло правительство Иркутской области.