Названо имя жителя Пятигорска, взявшего сестру и её детей в заложники

https://static.news.ru/photo/d48c46fa-7a6f-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Взявшего в заложники сестру и её детей мужчину зовут Овсеп М., сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, мужчина безоружен. Две недели назад он приехал в Пятигорск из Москвы, где работал тренером по боксу, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пятигорске мужчина захватил в заложники своих родственников. По словам очевидцев, он заперся со своей сестрой и её детьми в квартире и требует самолёт и $200 тысяч. Инцидент произошёл на улице Ессентукской. Полиция сейчас ведёт с ним переговоры.