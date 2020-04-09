Происшествия

Названо имя жителя Пятигорска, взявшего сестру и её детей в заложники

17:22, 09 апреля 2020 32
Фото: pixabay.com

Взявшего в заложники сестру и её детей мужчину зовут Овсеп М., сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, мужчина безоружен. Две недели назад он приехал в Пятигорск из Москвы, где работал тренером по боксу, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пятигорске мужчина захватил в заложники своих родственников. По словам очевидцев, он заперся со своей сестрой и её детьми в квартире и требует самолёт и $200 тысяч. Инцидент произошёл на улице Ессентукской. Полиция сейчас ведёт с ним переговоры.

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