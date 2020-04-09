Житель Пятигорска взял в заложники родных и требует самолёт

https://static.news.ru/photo/dc34f88a-7a69-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/globallookpress.com

В Пятигорске мужчина захватил в заложники своих родственников. По словам очевидцев, он заперся со своей сестрой и её детьми в квартире и требует самолёт и $200 тысяч.

Инцидент произошёл на улице Ессентукской. Полиция сейчас ведёт с ним переговоры. Есть ли у подозреваемого оружие или нет, неизвестно.

Как написал в своём Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, мужчина состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере. Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле и выехал в Пятигорск

Как писал ранее NEWS.ru, во французском городе Труа неизвестный вооружённый мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей.