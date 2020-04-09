Житель Пятигорска взял в заложники родных и требует самолёт

В Пятигорске мужчина захватил в заложники своих родственников. По словам очевидцев, он заперся со своей сестрой и её детьми в квартире и требует самолёт и $200 тысяч.
Инцидент произошёл на улице Ессентукской. Полиция сейчас ведёт с ним переговоры. Есть ли у подозреваемого оружие или нет, неизвестно.
Как написал в своём Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, мужчина состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере. Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле и выехал в Пятигорск
Как писал ранее NEWS.ru, во французском городе Труа неизвестный вооружённый мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей.
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