Народного артиста Валерий Шеймана госпитализировали с высокой температурой

https://static.news.ru/photo/3dac8984-e225-11ea-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёра московского театра «У Никитских ворот» Валерия Шеймана госпитализировали с высокой температурой в одну из клиник Москвы.

У него поднялась очень высокая температура. Госпитализировали утром. Пока точный диагноз неизвестен, по симптомам это сильная простуда, — передаёт ТАСС сообщение театра.

Валерий Шейман окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1975 году. С 2006 года является артистом московского театра «У Никитских ворот». Играл в постановках «Дни нашей жизни», «История лошади», «Коломба», «Я, бабушка, Илико и Илларион».

Как ранее писал NEWS.ru, советская и российская певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. Она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Незадолго до смерти певица впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.