Напавший на гимназию в Серпухове юноша заявил, что ошибся в расчётах

Бывший воспитанник гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове Владислав Струженков, взорвавший самодельное устройство на ступенях учебного заведения, рассказал правоохранителям, что допустил ошибку в расчётах. Он заявил, что планировал массовое убийство, передаёт Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, молодой человек хотел, чтобы взрыв произошёл в помещении, где десятки людей присутствовали на утренней молитве. Однако устройство взорвалось на входе в гимназию, так как огнепроводный шнур прогорел раньше, чем рассчитывал Струженков. В результате пострадал сам нападавший — он получил травмы кистей и ему ампутировали ногу.

Ранее друг подрывника из Серпухова признался в совместном изготовлении и «испытаниях» с ним самодельных взрывных устройств. В связи с этим молодой человек может стать соучастником нападения на православную гимназию или фигурантом отдельного уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

18-летний юноша привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря в Серпухове утром 13 декабря. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, а также ученик гимназии, который опоздал на занятия.