Найдена объявленная в розыск мать убитой на Сахалине девочки

https://static.news.ru/photo/cdc34348-cbbc-11ea-b22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать восьмилетней Вики Тепляковой, убитой на Сахалине в июле 2020 года, оставила младшего ребёнка дома и несколько дней не выходила на связь. Её обнаружили живой в квартире приятеля.

О том, что Ульяна Теплякова исчезла, сообщила женщина, которая приглядывала за малышом, которому не исполнилось ещё и двух лет. Её волновало, что ребёнок плохо ест. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска оперативно выехали к заявительнице. Мальчика поместили в детскую областную больницу, его здоровью ничего не угрожает, он находится под присмотром медиков. Мать ребёнка была объявлена в розыск, но вскоре обнаружена в квартире у своего знакомого, сообщает Sakh.com.

На женщину завели административный протокол за оставление ребенка, специальная комиссия примет решение о возвращении сына матери.

Восьмилетняя Виктория пропала 6 июля в Южно-Сахалинске после ссоры с матерью. Девочка взяла зубную щётку и ушла из дома. Мать безуспешно пыталась найти ребёнка, а затем обратилась в полицию. В поисках участвовали до 400 человек. 10 июля ребёнок был найден мёртвым. По подозрению в убийстве были задержаны ранее судимый мужчина 1971 года рождения и его супруга 1988 года рождения. Смерть девочки наступила в день её исчезновения.

Как писал NEWS.ru ранее, 13 июля Вику Теплякову похоронили по христианским традициям. После церковной службы земляки попрощались с девочкой. На похоронах собрались сотни жителей края, включая волонтёров, которые несколько дней искали ребёнка.