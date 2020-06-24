Найден пропавший в Мексике лёгкий самолёт и его пассажиры

Лёгкий самолёт Cessna потерпел крушение в мексиканском муниципалитете Бальеса, погибли все его пассажиры.
Уточняется, что на борту находились шесть человек, среди них трое несовершеннолетних, одному из которых было 13 лет. Пилотировал воздушное судно 45-летний капитан Леонило Гонсалес Оливас, родом из Гуачочи, штат Чиуауа, в этом штате и произошла авиакатастрофа,
Самолёт вылетел из муниципалитета Камарго и направлялся в штат Синалоа (город Гуасаве), но пилот перестал выходить на связь. Самолёт обнаружен на холме, он, и все, кто в нём был, сгорели.
По данным издания El Monitor de Parral, пятеро пассажиров
Как писал NEWS.ru ранее, легкомоторный самолёт потерпел аварию в Одессе. Согласно предварительным данным, пострадали два человека. Инцидент произошёл в Малиновском районе.
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