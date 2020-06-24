Найден пропавший в Мексике лёгкий самолёт и его пассажиры

https://static.news.ru/photo/efd72320-b5a8-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cory W. Watts/flickr.com

Лёгкий самолёт Cessna потерпел крушение в мексиканском муниципалитете Бальеса, погибли все его пассажиры.

Уточняется, что на борту находились шесть человек, среди них трое несовершеннолетних, одному из которых было 13 лет. Пилотировал воздушное судно 45-летний капитан Леонило Гонсалес Оливас, родом из Гуачочи, штат Чиуауа, в этом штате и произошла авиакатастрофа, передаёт издание Milenio.

Самолёт вылетел из муниципалитета Камарго и направлялся в штат Синалоа (город Гуасаве), но пилот перестал выходить на связь. Самолёт обнаружен на холме, он, и все, кто в нём был, сгорели.

По данным издания El Monitor de Parral, пятеро пассажиров были членами одной семьи.

Как писал NEWS.ru ранее, легкомоторный самолёт потерпел аварию в Одессе. Согласно предварительным данным, пострадали два человека. Инцидент произошёл в Малиновском районе.