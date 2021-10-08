В Хабаровском крае проверят воинскую часть после видео с избиением человека

Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после видео с избиением солдата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры. Ролик появился в социальных сетях. На кадрах видно, что несколько человек, предположительно, в военной форме избивают срочника.

По поручению заместителя генерального прокурора РФ — главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, — отметили в Главной военной прокуратуре.

Специалистам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Во время проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе. В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, пояснили в прокуратуре.

Ранее прапорщик Илья Медведев был приговорён Брянским гарнизонным судом к трём годам лишения свободы условно за избиение солдата. Инцидент произошёл 7 июня. Медведев избивал солдата-срочника руками и ногами. По его словам, рядовой плохо исполнял свои обязанности. Суд признал Медведева виновным в превышении должностных обязанностей.