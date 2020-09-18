16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

На Волге с исследовательского судна пропал учёный

16:51, 19 сентября 2020 761
Фото: kaspnirh.ru

Ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии пропал с плывшего по Волге судна в Астраханской области.

К поискам сотрудника привлечены экстренные службы, сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, учёный пропал с исследовательского судна КС-36 в районе 170-го км Карайского банка ниже села Мултаново.

В поисках принимают участие полиция, сотрудники ФСБ, Федерального агентства по рыболовству, спасатели и др.

Ранее NEWS.ru писал, что у берегов Испании и Португалии участились нападения косаток на морские суда.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео