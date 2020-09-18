На Волге с исследовательского судна пропал учёный

Ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии пропал с плывшего по Волге судна в Астраханской области.
К поискам сотрудника привлечены экстренные службы,
Согласно сообщению, учёный пропал с исследовательского судна КС-36 в районе 170-го км Карайского банка ниже села Мултаново.
В поисках принимают участие полиция, сотрудники ФСБ, Федерального агентства по рыболовству, спасатели и др.
Ранее NEWS.ru писал, что у берегов Испании и Португалии участились нападения косаток на морские суда.
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