На Волге с исследовательского судна пропал учёный

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В субботу, 19 сентября, на Сахалине произошла крупная авария с участием четырёх машин. В результате ДТП погибли два человека, пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили представители региональной ГИБДД.

По имеющимся сведениям, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался в южном направлении по трассе Южно-Сахалинск — Оха. Неподалёку от села Старорусское он столкнулся со встречной машиной марки Toyota Allion....