На телеведущую в прямом эфире напала голая женщина

https://static.news.ru/photo/2419d606-89c4-11eb-92da-96000091f725_660.jpg Фото: Acces Direct / youtube

На румынскую телеведущую Мирелу Вайду в прямом эфире шоу Access Direct («Прямой доступ») на телеканале Antena 1 напала обнажённая женщина. Она кинула в девушку камнем, но промахнулась.

Нападавшая как-то попала на съёмочную площадку и пыталась напасть на ведущую. Вайду отпрянула и начала кричать. Голую женщину остановил мужчина, работавший на площадке.

До этого телеведущая рассказывала в соцсетях, что получала угрозы от некой Магдалены Шербан, которая в 2017 году столкнула женщину в метро под поезд. Вайду освещала эту историю, и женщина, видимо, точила на неё зуб.

Впрочем, как пишет Sputnik Romania, нападение могло быть постановочным, так как телеканал ранее уже штрафовали за то, что были использованы сомнительные методы привлечения аудитории. Кроме того, непонятно, как голая гражданка попала на площадку, ведь здание очень хорошо охраняется.

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