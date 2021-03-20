На телеведущую в прямом эфире напала голая женщина

На румынскую телеведущую Мирелу Вайду в прямом эфире шоу Access Direct («Прямой доступ») на телеканале Antena 1 напала обнажённая женщина. Она кинула в девушку камнем, но промахнулась.
Нападавшая как-то попала на съёмочную площадку и пыталась напасть на ведущую. Вайду отпрянула и начала кричать. Голую женщину остановил мужчина, работавший на площадке.
До этого телеведущая рассказывала в соцсетях, что получала угрозы от некой Магдалены Шербан, которая в 2017 году столкнула женщину в метро под поезд. Вайду освещала эту историю, и женщина, видимо, точила на неё зуб.
Впрочем, как
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