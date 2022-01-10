На Ставрополье пропал 12-летний мальчик

Полиция Ставрополья разыскивает пропавшего в станице Георгиевской 12-летнего мальчика. Ребёнок вышел из дома вечером 9 января и с тех пор не выходил на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ребёнок отправился в неизвестном направлении. Он был одет в чёрные брюки, жёлтую куртку, чёрные полусапожки и вязаную шапку. До сих пор о его местонахождении информации нет, — сообщили в ведомстве.

Правоохранители просят жителей Георгиевска и Ставропольского края незамедлительно сообщать любые сведения о пропавшем ребёнке.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в изнасиловании и убийстве девочки в Костроме планировали похищение мальчика. Утверждается, что 44-летний педофил-рецидивист Герасимов хотел похитить мальчика в возрасте примерно 12 лет и «подарить» его своему партнёру для сексуального контакта. Жертву искали около недели, но найти так и не смогли, поэтому решили похитить девочку.

4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.