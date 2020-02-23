Пресс-служба Нацполиции сообщила о происшествии во Львове. По данным ведомства, двое патрульных полицейских пострадали в массовой драке на площади Рынок.
Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет,
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
NEWS.ru писал ранее, что жители Полтавской области закидали камнями автобусы с эвакуированными украинцами из Ухани, а затем напали на полицию и жгли шины с дровами на дороге. Во время драки десять полицейских получили тяжёлые ранения.
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