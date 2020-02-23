https://static.news.ru/photo/aa3ef7e2-5668-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Львівської області/facebook.com

Пресс-служба Нацполиции сообщила о происшествии во Львове. По данным ведомства, двое патрульных полицейских пострадали в массовой драке на площади Рынок.

Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет, передаёт РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

NEWS.ru писал ранее, что жители Полтавской области закидали камнями автобусы с эвакуированными украинцами из Ухани, а затем напали на полицию и жгли шины с дровами на дороге. Во время драки десять полицейских получили тяжёлые ранения.