Нападение на пенсионера произошло в Москве на станции метро «Шаболовская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошёл 27 декабря. В результате нападения мужчина получил ножевое ранение.
27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро «Шаболовская», — передаёт
ТАССсообщение пресс-службы.
Пострадавший — мужчина 1946 года рождения. Ему оказана медицинская помощь. Личность нападавшего не установлена. По факту произошедшего проводится проверка.
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