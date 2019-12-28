https://static.news.ru/photo/7812626a-295c-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападение на пенсионера произошло в Москве на станции метро «Шаболовская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл 27 декабря. В результате нападения мужчина получил ножевое ранение.

27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро «Шаболовская», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Пострадавший — мужчина 1946 года рождения. Ему оказана медицинская помощь. Личность нападавшего не установлена. По факту произошедшего проводится проверка.

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