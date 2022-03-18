На мусорной площадке в центре Москвы нашли тело новорождённого ребёнка

На площадке для сбора мусора в центре Москвы было найдено тело новорождённого ребёнка, говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры. Инициирована следственная проверка инцидента.

По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорождённого мальчика на вид около 1,5 месяца, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация.

На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что их уже лишали родительских прав в отношении других детей.