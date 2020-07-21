На место захвата заложников в украинском Луцке прибыли снайперы

https://static.news.ru/photo/7c674c60-cb35-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Снайперы приехали на Театральную площадь в украинском Луцке, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками и заявил о наличии взрывного устройства.

Захват автобуса произошёл утром 21 июля. Очевидцы слышали выстрелы, в настоящее время нет информации о пострадавших. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. С захватчиком ведутся переговоры.

Мужчина выдвигает требования к властям в Twitter-аккаунте «Максим Плохой». Автор блога написал, что помимо бомб в автобусе ещё одно взрывное устройство спрятано в людном месте города. Бомбы взорвутся, если представители высших органов власти страны, Церкви, крупного бизнеса и правоохранительной системы не выложат в соцсети на свои страницы и на YouTube видеообращение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». Захватчик утверждает, что «государство — первый террорист».

Для координации действий МВД страны в Луцк вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее в Луцк приехала тяжёлая военная техника.

NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль. По его словам, силовики делают всё необходимое, чтобы не допустить жертв.