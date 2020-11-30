На краснодарском кладбище нашли тайник с 50 млн рублей

https://static.news.ru/photo/6d4a6de8-32f5-11eb-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

На Славянском кладбище города Краснодара обнаружен тайник, в котором находились более 50 млн рублей. На схрон оперативники вышли, расследуя уголовное дело о коррупции в кубанской электросетевой компании.

Следователи полагают, что крупную сумму преступным путём получил заместитель гендиректора предприятия. Ему инкриминируют обещание посредничества во взяточничестве. Согласно санкциям ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, ему грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до семи лет.

Как следует из материалов дела, в сентябре, узнав, что в отношении его подчинённого проводится доследственная проверка, мужчина предложил своему работнику оказать содействие в передаче 10 млн рублей должностным лицам за уход от уголовной ответственности. Тот согласился, но попросил время для поиска и сбора данной суммы. Однако позже, в октябре, сотрудник, «осознав противоправность данных действий», сообщил о взятке в Следственный комитет.

8 октября к несостоявшемуся посреднику пришли с обыском. В служебном кабинете и дома у замглавы компании нашли более 20 млн рублей, $100 тысяч, около 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Кроме того, была изъята интересующая следствие документация, флеш-накопители, проинформировали в пресс-службе СК.

26 ноября совместно с сотрудниками ФСБ следователи нашли тайник с деньгами.

Сейчас мужчина арестован. Следствие продолжается.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, директора одного из департаментов Государственного университета управления заподозрили в получении взятки в 3,6 млн рублей. Его отправили под домашний арест.