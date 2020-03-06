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На Кипре супруги из России подали заявление в полицию на соседа-британца, посреди ночи ворвавшегося к ним домой.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний англичанин пытался попасть в помещение, но россияне не открыли ему. После этого мужчина разбил стеклянную дверь на балконе и проник внутрь. Он стал крушить мебель, затем побежал на кухню, схватил нож и напал на 47-летнего гражданина РФ. Мужчине и его супруге удалось закрыться в спальне и вызвать полицейских, сообщает Philenews.

Прибывшие на место инцидента правоохранители арестовали нападавшего. Пострадавшего россиянина доставили в госпиталь Пафоса, где врачи оказали ему медицинскую помощь, после чего выписали. Ущерб от действий британца оценён в €1000.

Как писал NEWS.ru, среди иностранных туристов на Кипре граждане Великобритании и России по численности занимают первое и второе места соответственно.