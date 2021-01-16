На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

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В 264 километрах от Петропавловска-Камчатского 17 января произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Землетрясение произошло около 20:31 по местному времени. Подробности уточняются, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Ранее NEWS.ru писал, что сейсмологи Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в Афганистане. Согласно данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, подземные толчки ощутили жители почти всей территории страны. Землетрясение произошло 17 января в 01:02 (23:02 мск). Специалисты также уточнили, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 552 км в юго-восточном направлении.

Также Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга зарегистрировал землетрясение магнитудой 3, произошедшее на юго-востоке Грузии. Согласно данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы 17 января в 03:39 (02:39 мск) в регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари. Оно расположено в 58 км от Тбилиси. В центре также уточнили, что очаг землетрясения находился на глубине 12 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.