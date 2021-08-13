На Камчатке подняли тело четвёртого погибшего при падении вертолёта в озеро

Спасатели подняли из воды на поверхность тело ещё одного погибшего при падении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Сегодня было поднято четвёртое тело. По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода, — пояснили агентству в ведомстве.

Спасатели 14 августа подняли со дна озера тела пилота и двух туристов. Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Выжили восемь человек.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик «Витязь-Аэро», чей вертолёт упал в озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по миллиону рублей компенсации дополнительно к 2 млн рублей, положенным родственникам жертв ЧС в соответствии со страховыми условиями. Также сейчас просчитываются варианты, как поднимать со дна озера воздушное судно.