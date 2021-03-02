На Чукотке экс-полицейских отдадут под суд за избиение задержанных

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

На Чукотке перед судом предстанут двое экс-полицейских, обвиняемых в избиении задержанных. Об этом сообщает окружная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошёл в мае 2020 года. Сотрудники подразделений межмуниципального отделения МВД России «Провиденское» доставили в райотдел двух жителей посёлка Провидение. В отделе от граждан требовали подписать уже подготовленные документы о причастности к краже мобильного телефона. Задержанные отказались признавать свою вину, после чего сотрудники территориального отдела полиции применили к ним насилие и нанесли телесные повреждения.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Провиденский районный суд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в отделе полиции Петербурга умер задержанный мужчина.