Пожар на одной из нефтебаз Брянска локализован

Пожар на нефтебазе «Транснефть-Дружба» на площади в 1500 квадратных метров в городе Брянске был локализован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Пожар разгорелся на объекте по адресу Московский проспект, дом 91 этой ночью 25 апреля.

В Брянске пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован на площади 1500 кв.м., — рассказал источник агентства.

Ранее стало известно о возгорании на территории нефтебазы, которая находится на Московском проспекте Фокинского района. Пожар произошёл в ночь на 25 апреля. На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, эвакуировать население не планируют. Также уточняется, что угрозы жилым домам из-за пожара на нефтебазе в Брянске нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

Позже издание сообщило о другом возгорании: резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. О пострадавших также информации не поступило. Огонь охватил резервуар объёмом 10 тысяч кубометров.