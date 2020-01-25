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Три человека погибли во время подготовки к авиашоу. Они выполняли трюки на спортивном самолёте в Гватемале.

Глава гражданской авиации Франсис Аргета выразил соболезнования семьям погибших. Он также подчеркнул, что будет проведено расследование с целью выяснения всех деталей происшествия.

Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу, — цитирует его РИА Новости.

Организация авиашоу была отменена.

Ранее NEWS.ru сообщал о крушении самолёта Lockheed C-130 Hercules, тушившего пожары в штате Новый Южный Уэльс. Погибли три человека.

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