Три человека погибли во время подготовки к авиашоу. Они выполняли трюки на спортивном самолёте в Гватемале.
Глава гражданской авиации Франсис Аргета выразил соболезнования семьям погибших. Он также подчеркнул, что будет проведено расследование с целью выяснения всех деталей происшествия.
Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу, —
цитируетего РИА Новости.
Организация авиашоу была отменена.
Ранее NEWS.ru
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