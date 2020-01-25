https://static.news.ru/photo/baadb494-3f91-11ea-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Три человека погибли во время подготовки к авиашоу. Они выполняли трюки на спортивном самолёте в Гватемале.

Глава гражданской авиации Франсис Аргета выразил соболезнования семьям погибших. Он также подчеркнул, что будет проведено расследование с целью выяснения всех деталей происшествия.

Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу, — цитирует его РИА Новости.

Организация авиашоу была отменена.