Мытищинский стрелок подорвал лестницу и взорвал 15 гранат

https://static.news.ru/photo/d0eec6d6-9174-11eb-ad61-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

61-летний Владимир Барданов, открывший стрельбу по силовикам в элитном коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах, продолжает оказывать сопротивление. Он подорвал лестницу на второй этаж в своём доме и взорвал уже около 15 гранат.

Штурм дома продолжается уже несколько часов. Подъезды к коттеджу Барданова и близлежащие улицы перекрыты силовиками. Дом пенсионера обстреливают из гранатомёта. Злоумышленник забаррикадировался в здании, откуда ведёт стрельбу. В настоящее время в доме мытищинского стрелка снова начался пожар, сообщает РЕН ТВ.

Изначально полицейские пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной для проведения обыска по делу о незаконном хранении оружия. Они вошли на участок и вручили постановление суда жене пенсионера. После этого Барданов открыл огонь из окна и бросил в их сторону две гранаты.

Силовики несколько часов вели с ним переговоры, но он отказался сдаться. Пенсионер ранил в ногу спецназовца из подразделения «Рысь».

Известно, что на Барданова зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. В СМИ сообщалось, что он владел автосервисом и несколькими охранными предприятиями. У него есть несколько судимостей: первое дело было возбуждено в 1976 году из-за кражи часов, в 2001 году он был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования дела о мошенничестве.

Как писал NEWS.ru, у открывшего стрельбу в Мытищах мужчины нашли зоопарк с дикими животными. Обнаружены рысь, медведь, тигры, пумы и крокодилы. Очевидец рассказал, что Барданов построил дом около 10–15 лет назад, с соседями он особо не контактировал.