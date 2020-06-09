Пьяный мужчина расстрелял рыбаков из ружья в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/b2a41ff0-aa57-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Житель Волгоградской области открыл огонь из охотничьего ружья по трём рыбакам на реке Дон. Один из них в результате погиб.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По её данным, трагедия произошла в результате ссоры жителя Калачевского района Волгоградской области с тремя рыбаками, двое из которых приехали из Москвы, а третий — местный житель.

После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин, — говорится в сообщении.

В результате от полученных ран один из рыбаков скончался на месте, остальных госпитализировали. Стрелка нашли спящим в машине одного их рыбаков, его задержали, возбуждено уголовное дело. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что конфликт между несколькими мужчинами на 8-й улице Текстильщиков в Москве закончился дракой, один из участников которой нанёс оппоненту ранение ножом.