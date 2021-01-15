Мужчина попал под электричку в Москве

https://static.news.ru/photo/49523550-57ea-11eb-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электропоезд сбил мужчину на станции Дегунино в Москве. Пострадавший выжил. Его доставили в лечебное учреждение, заявили в пресс-службе управления полиции на транспорте ЦФО.

В районе железнодорожной станции Дегунино сбит электропоездом сообщением Кубинка — Лобня неизвестный мужчина. Пострадавший госпитализирован, — цитирует ведомство РИА Новости.

Правоохранители добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Накануне необычное ЧП произошло в метрополитене Санкт-Петербурга. Незадолго до прибытия поезда мужчина спрыгнул на пути и стал играть с мячом. Инцидент произошёл 13 января на станции «Звенигородская». Житель Северной столицы ранее неоднократно умышленно нарушал правила пользования подземкой. На этот раз он решил пожонглировать.

Примерно в этот же день, в Новосибирске водитель сбил пешехода, но вместо того чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, маленький ребёнок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская» перед приближающимся поездом, однако машинист успел вовремя остановить состав. Он обесточил контактный рельс и достал мальчика, который отделался лишь синяком и испугом.